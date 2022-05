Taart van anderhalve meter hoog, luxueuze steak en véél BV’s: zo ging het eraan toe op de trouw van eigenaar Carré en The Villa

Het chiqueste en meest luxueuze huwelijk van het jaar. Dat moet die van Vincent Van Trier (39), ex-doelman van Antwerp en eigenaar van The Villa, en Cilem Tunc (29) zijn. De trouw vond in februari plaats, nu zit ook dag twee van het extravagante feest erop. Donderdag kunnen de gasten bekomen met een ‘katerontbijt’.

Wat meteen opvalt wanneer je een blik werpt op Instagram: héél veel BV’s waren aanwezig op het huwelijksfeest, dat plaatsvond in de Handelsbeurs in Antwerpen. Dinsdag warmden Matteo Simoni, Anouk Matton, Dimitri Vegas, Jelle Van Damme, Aster Nzeyimana, Lize Feryn, Omar Souidi en co op met een cocktailparty, woensdag volgde het echte werk: een huwelijksfeest met alle denkbare toeters en bellen.

Viel daar op: de zaal was fantastisch aangekleed. Het eten kwam van Nusr-Et - de keten van peperdure steakrestaurants van de wereldberoemde chef Salt Bae, en ook door hem bereid en geserveerd in Antwerpen - en daarna konden de gasten smullen van een meer dan anderhalve meter hoge huwelijkstaart van Roger Van Damme. Het werd een stevig feestje, zo blijkt uit de vele video’s. Gene Thomas kwam zingen, net als Lil’Kleine. Daarnaast zongen Lize en Aster, de robots uit The masked singer, nog eens City of stars.

Na twee avonden feest volgt donderdag het ingetogen einde: een ‘katerontbijt’, waar alle gasten kunnen bekomen.