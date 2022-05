Operatie moet rugproblemen van NBA-ster Ben Simmons (Brooklyn) verhelpen

De Australische basketvedette Ben Simmons ondergaat vandaag/donderdag een operatie aan de rug. De drievoudige All-Star in de NBA speelde sinds zijn komst naar de Brooklyn Nets in februari nog geen enkele wedstrijd door een hernia in de onderrug.

“Na overleg met meerdere rugspecialisten is besloten dat het op de langere termijn voor Bens gezondheid het beste is een operatie te hebben”, legt Brooklyn uit in een persbericht. De Newyorkers hopen met de ingreep Simmons definitief te verlossen van zijn hernia.

De 25-jarige Simmons stapte in februari van de Philadelphia 76ers over naar de Nets in een ruil met onder meer James Harden. De Australiër aasde al langer op een transfer en speelde om mentale redenen dit seizoen zelfs geen enkele wedstrijd voor de Sixers. Maar ook na de transfer van Simmons naar Brooklyn kwam de NBA Rookie of the Year van 2018 niet in actie. Eind maart werd immers een hernia vastgesteld, waarna zijn debuut voor de Nets steeds maar werd uitgesteld.

Zonder Simmons beëindigde Brooklyn het reguliere seizoen als zevende in de Eastern Conference. Na winst in de play-ins tegen Cleveland sneuvelde het team in de eerste ronde van de play-offs tegen Boston (4-0).