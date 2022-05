Pep Guardiola enorm teleurgesteld na uitschakeling in de Champions League: “We hadden de partij onder controle...”

Een teleurgestelde Pep Guardiola na afloop van de verloren halve finale in de Champions League tegen Real Madrid. Maar een woord reppen over zijn wissel van Kevin De Bruyne, dat kwam er niet.

De Catalaan haalde ‘King Kev’, zijn belangrijkste spelmaker, in de 72ste minuut naar de kant. Twee minuten later leken de Citizens zeker van de finale na de 0-1 van Riyad Mahrez, maar De Koninklijke ging uiteindelijk lopen met de kwalificatie na verlengingen.

“We waren er dichtbij”, sakkerde Guardiola op de persconferentie. “Voor het eerste doelpunt hadden we twee grote kansen, vooral die met Jack (Grealish, red.). We zaten toen wel in de problemen, door de manier waarop Real aanviel. En dan scoorden ze op het einde. Dat hebben ze wel vaker gedaan in hun geschiedenis, met veel spelers in de zestien gaan staan. Een Eder Militao als spits uitspelen. Zo vonden ze de doelpunten.”

“Of dit mijn pijnlijkste Europese nederlaag is? Ook met Barcelona heb ik moeilijke verliezen geleden. Dat kan gebeuren in deze competitie”, klinkt het. “We hebben ons doel spijtig genoeg niet kunnen bereiken, de finale halen. In de eerste helft speelden we niet goed, na de rust ging het beter en we hadden zelfs kansen op 0-2. We hadden de match onder controle, dankzij Jack.