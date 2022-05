NBA. Phoenix en Miami bouwen voorsprong uit in halve finales conferences

Phoenix en Miami hebben woensdagavond ook hun tweede wedstrijd gewonnen in de tweede ronde van de play-offs in de NBA (halve finales conferences). De Suns zetten Dallas opzij met 129-109, de Heat was met 119-103 te sterk voor Philadelphia.

Phoenix, de beste ploeg in de reguliere competitie, kon in het eigen Footprint Center rekenen op het ijzersterke duo Devin Booker (30 punten) en Chris Paul (28 punten, 8 assists). Bij de bezoekende Mavericks was de Sloveense vedette Luka Doncic andermaal de sterkhouder met 35 punten.

Dallas mag nu de volgende twee wedstrijden voor eigen publiek afwerken en zal volop aan de bak moeten om uitzicht te behouden op de finale van de Western Conference. Daarin wachten de Golden State Warriors of de Memphis Grizzlies. In die ontmoeting staat het na twee wedstrijden 1-1.

Bam Adebayo (23 punten, 9 rebounds) en Jimmy Butler (22 punten, 12 assists) hadden woensdagavond het grootste aandeel in de tweede opeenvolgende overwinning van Miami tegen Philadelphia. De Sixers konden net als in de eerste wedstrijd geen beroep doen op sterkhouder Joel Embiid, nog out met een oogkasbreuk en hersenschudding. In zijn afwezigheid nam Tyrese Maxey de scepter over met 34 punten. James Harden eindigde met 20 punten en 9 assists.

De Sixers spelen nu twee keer thuis (zaterdag en maandag). Wie het eerst vier keer wint, stoot door naar de finale van de Eastern Conference tegen titelhouder Milwaukee of Boston. Die twee ploegen houden elkaar voorlopig in evenwicht (1-1).