Hij wilde wraak voor pikante foto’s van ex-liefje, 24 uur later waren er vier dodelijke slachtoffers

Omdat de Gentse amateurfotograaf Jeroen Verstraete (39) pikante beelden van zijn ex-liefje Maïlys (18) had gemaakt, moest er wraak volgen. Acht uur lang werd hij bedreigd, tot Alexander Dean werkelijk een mes in zijn hart plantte. Nadien trok hij naar Maïlys om ook haar, en haar grootouders, te vermoorden. In nog geen 24 uur tijd maakte Alexander Dean met hetzelfde mes vier dodelijke slachtoffers. Een reconstructie van de moorden tot zijn opmerkelijke arrestatie.