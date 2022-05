40 procent van uranium in Belgische kerncentrales heeft link met Rusland

Naast Russische olie en gas doet ons land ook een beroep op Rusland voor uranium. Veertig procent van het uranium dat in Belgische kerncentrales wordt gebruikt, heeft een link met Rusland, zo schrijft Le Soir donderdag op basis van gegevens van minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen).

Twintig procent komt rechtstreeks uit Rusland, terwijl 19,7 procent geïmporteerd wordt uit Kazachstan.

Deze maand ontvangt Synatom – dat instaat voor de bevoorrading van de kerncentrales van Doel en Tihange – een nieuwe voorraad uranium. “Het gaat om de laatste levering. Synatom heeft geen enkel lopend contract meer met Rosatom (het Russische Atoomagentschap, red.). en zijn filialen”, aldus Van der Straeten.

De levering is echter afkomstig uit Kazachstan en werd aangekocht bij Uranium One, een filiaal van Rosatom.

De kerncentrales van Doel en Tihange verbruiken jaarlijks ongeveer 1.000 ton uranium. Er is voorlopig geen nieuwe bestelling nodig aangezien de centrales in 2025 de deuren zouden sluiten. Als de Belgische staat en Engie een akkoord vinden over de levensduurverlenging van twee centrales komt de vraag natuurlijk opnieuw op tafel.