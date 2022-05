Nadat Johnny Depp en zijn getuigen haar drie weken lang zwartmaakten, was het woensdag aan Amber Heard op het smaadproces tussen de twee ex-geliefden. De actrice nam voor het eerst plaats in de getuigenbank om te vertellen over het misbruik waarvan zij Depp beschuldigt. Dit waren de opvallendste momenten uit haar langverwachte getuigenis.