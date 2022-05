Flexibelere werkuren of telewerk voor wie iemand verzorgt

Het gaat om de omzetting van een Europese richtlijn uit 2019.

Zo wordt het voortaan makkelijk om een flexibelere arbeidsregeling aan te vragen als je voor iemand zorgt. De baas kan enkel weigeren mits een schriftelijke motivatie.

Daarnaast krijgt iedere werknemer ook recht op vijf dagen zorgverlof per jaar, boven op de reeds bestaande verloven zoals voor mantelzorg en palliatieve zorg. “Dit verlof kan flexibeler worden ingezet, bijvoorbeeld om een kind in het ziekenhuis te bezoeken of een familielid dat intrekt in een rusthuis te begeleiden”, duidt federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS).

Voorts krijgen werkgevers strengere regels opgelegd als ze een tijdelijk contract niet verlengen en als ze het wettelijk voorziene geboorteverlof niet respecteren.