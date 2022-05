Colombia heeft drugsbaron ‘Otoniel’ uitgeleverd aan VS

De opgepakte Colombiaanse drugsbaron Dairo Antonio Usuga, alias “Otoniel”, is woensdag uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Dat heeft de Colombiaanse president Ivan Duque gemeld op Twitter.

De leider van de beruchte drugsbende Clan del Golfo werd op 23 oktober vorig jaar opgepakt bij een grootschalige operatie in de jungle in het noordwesten van het land. De Amerikanen wilden Otoniel graag ingerekend zien en loofden al eerder een beloning van 5 miljoen dollar (4,7 miljoen euro) uit voor informatie over zijn verblijfsplaats.

Duque vergeleek de arrestatie van Otoniel in oktober vorig jaar met de val van Pablo Escobar, de leider van het Medellín-kartel die in 1993 werd doodgeschoten door de politie.