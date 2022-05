LEGO opent eerste belevingscentrum in Brussel

Goed nieuws voor de fans van LEGO. Binnenkort komen er in Brussel miljoenen en miljoenen steentjes bij. Dat in het nieuwe LEGO Discovery Centre, dat gelegen is in het shopping district Docks Bruxsel.

Met de opening van het nieuwe LEGO Discovery Centre heeft Brussel een primeur te pakken. Momenteel zijn er al 27 Legoland Discovery Centres verspreid over heel de wereld, maar dit keer zit het wat anders in elkaar. De term ‘Legoland’ laten ze in Brussel achterwege en ze gaan voor meer interactiviteit.

Op 24 juni gaat het nieuwe indoor belevingscentrum open, waar fans van de bekende bouwsteentjes in 12 zones hun fantasie erop kunnen loslaten. Elke zone heeft een eigen thema en doel. Zo zal er voor de allerkleinsten een Duplo Park zijn, kan je bij het binnenkomen in de minifigure creator-zone je eigen minifiguur maken of kan je je laten onderdompelen in een 4D-bioscoop.

Daarnaast zullen kinderen ook workshops kunnen volgen van Master Model Builders om hun LEGO-technieken uit te breiden. En ook aan de volwassenen werd gedacht. In het najaar zal het LEGO Discovery Centre avondopeningen organiseren specifiek gericht op oudere fans van LEGO.

De dag afsluiten kan je in Mini World, waar met anderhalf miljoen steentjes onder meer Brussel werd nagebouwd, inclusief een mini-versie van het Atomium. Naast de 3.152 vierkante meter van het Discovery Centre zal er ook een nieuwe LEGO-winkel komen, waar onder meer exclusieve producten verkocht zullen worden.

Tickets zijn beschikbaar vanaf 5 mei.

