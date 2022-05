Volgens een nieuw rapport van de WHO heeft zes op de tien volwassenen in België overgewicht of obesitas. En vooral mannen scoren slecht. Een pens, een buikje, een tonnetje… niemand die er echt trots op is, maar deze vijf mannen laten het niet aan hun hart komen. Elk hebben ze een eigen verhaal over hun torso, met één gemene deler: het goede en vooral lekkere leven.