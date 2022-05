Weer een stunt: Tom Cruise vliegt zelf met de helikopter naar première van nieuwe ‘Top Gun’

Om een stunt meer of minder zit Tom Cruise nooit verlegen. De wereldberoemde acteur gaf de première van de nieuwe Top gun-film woensdag nog wat extra glans door toe te komen met een helikopter waar hij zelf mee vloog.

Van Tom Cruise is geweten dat hij al heel zijn carrière probeert al zijn stunts zelf te doen. Dat deed hij ook in Top gun: maverick, het vervolg op de legendarische eerste Top gun-film. En dat zette hij kracht bij door op de première, woensdagavond in San Diego, aan te komen met een helikopter waarin hij zelf achter het stuur zat.

Cruise stapte in kostuum en met een grijze das en zonnebril stoer de helikopter uit. De 59-jarige acteur wuifde de juichende fans toe en voegde zich vervolgens bij de rest van de cast. Cruise haalde zijn pilotenlicentie 28 jaar geleden.

© REUTERS

© AFP

© AFP

© EPA-EFE

© EPA-EFE

© EPA-EFE