Thibaut Courtois uitgeroepen tot man van de match: “Mirakel? Dit is gewoon Real Madrid”

Na de bewogen clash met Manchester City liepen de spelers van Real het veld op in een shirt met rugnummer veertien. Een verwijzing naar de veertiende eindzege in de Champions League die Real Madrid kan pakken. Man van de match Thibaut Courtois mocht daarna voor de televisiecamera’s zijn vreugde komen delen.

“Dit mirakel uitleggen? In één woord: Real Madrid”, aldus Courtois. “Dit is gewoon Real Madrid. Net voor ik een sleutelsave deed, haalde Mendy een bal van de lijn. We maakten er 1-1 van en bij de 2-1 was het op bij Manchester City. Of we er nog in geloofden in de 89ste minuut toen het 0-1 stond? Eigenlijk niet, want we waren niet scherp genoeg voor doel. We misten die laatste paar passes. Soms lukt het niet. Maar dat doelpunt, dat moment, de fans… Ongelofelijk. En City wist het ook. Ik ga niet zeggen dat ze slecht waren, maar ze wisten dat alles nog kon hier.”

Real Madrid kende geen makkelijke weg naar de finale en moest verschillende keren een comeback uit de hoed toveren. “Maar we hebben grote ploegen uitgeschakeld, die veel geld hebben uitgegeven om deze Champions League te winnen”, antwoordde Courtois. “PSG, Chelsea en vandaag (gisteren, red.) was het nog indrukwekkender omdat het in de slotminuten gebeurde. Ik denk dat als je de finale bereikt, iedereen wil winnen. Als je er vier wint, is dat geweldig. Maar als je er vijf wint, ben je een echte legende. Als Real Madrid in de finale staat, is dat om ze te winnen.”

(vva)