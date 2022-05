Goesting Fietschallenge: onze mijnroute van 50 km brengt je langs Thor Central, As en C-Mine

Neem deel aan de Goesting Fietschallenge en maak kans op een e-bike, een weekendje all-in en een leuke fietsgadget. Deze week fietsen we de mijnroute: 50 kilometer trappen langs het imposante mijnerfgoed van Genk en As. Wat valt er te zien onderweg, waar kan je lekker eten en drinken, en welke knooppunten moet je volgen?

Start:

Thor Central, André Dumontlaan 67, Genk: tussen knooppunten 509 en 508. Volg met je fiets vanaf Thor Central de knooppuntborden richting knooppunt 508.

Knooppunten:

508 – 512 – 39 – 40 – 41 – 565 – 535 – 30 – 250 – 509 – 73 – 72 – 242 – 243 – 91 – 92 – 71 – 79 – 74 – 548 – 508

Deze route is 50,9 km lang.

Hier verzamel je de vier codes voor de Goesting Fietschallenge:

1. Thor Central (startpunt: tussen knooppunten 509 en 508)

2. Mijnsite As (knooppunt 41)

3. C-mine (knooppunt 73)

4. Mijnsite Zwartberg (tussen knooppunten 548 en 508)

Zien onderweg:

1. Thor Park

© luc daelemans

Exact tien jaar geleden vond in Genk Manifesta 9 plaats. Er was unanieme lof over de organisatie, maar heel wat commentatoren riepen de locatie - de vroegere mijngebouwen van Waterschei - uit tot dé vedette van de reizende Europese biënnale voor hedendaagse kunst. Thor Park, zoals de site nu heet, is dan ook een uitgelezen plek om de fietsroute te starten. Het hoofdgebouw Thor Central is uitgegroeid tot een van de belangrijkste businesscentra van de euregio Maas-Rijn. In het mijnmuseum – ingericht door ex-mijnwerkers – zitten Jean Ooms en vroegere collega’s te wachten om je een impressie te geven van het harde labeur dat ze een kilometer onder de grond moesten leveren.

Van oude naar nieuwe energie, in Thor Park is dat letterlijk maar een stap. In de gebouwen van EnergyVille wordt onderzoek gedaan naar duurzame energie en smart energiesystemen. Om je naar het startknooppunt van de fietsroute te begeven, neem je best het brede fietspad dat voor het centrale gebouw loopt. Via een stukje Kempenroute kom je op het Stadionplein, waar de thuishaven van voetbalclub KRC Genk ligt.

© luc daelemans

2. Uitkijktoren van As & hotel Mardaga

Van de Cegeka Arena fietsen we naar As, de plaats waar de Luikse mijnbouwkundige André Dumont in 1901 de eerste Limburgse steenkoollagen ontdekte. De lokale houthandelaar Jef Mardaga verkocht op maat gehakte dennenbomen, die in de ondergrond werden gebruikt als stutmateriaal. Hij ontdekte nog een andere inkomstenbron: Franstalige ingenieurs wilden overnachten als ze naar de Vlaamse oostgouw kwamen en dus bouwde hij het gekende hotel-restaurant Mardaga, dat uitgroeide tot the place to be voor de beau monde. Zelfs koning Boudewijn en koningin Fabiola kwamen er lunchen als ze op hun buitenverblijf in Opgrimbie waren.

De uitkijktoren van As is een replica van de boortoren waarmee André Dumont de eerste steenkool uit de grond haalde. — © luc daelemans

Het etablissement bestaat nog steeds en ligt op een steenworp van de 31 meter hoge uitkijktoren, een replica van de boortoren waarmee André Dumont de eerste steenkool uit de grond haalde. De toren is toegankelijk tot een hoogte van 25 meter. Via een makkelijke, brede trap krijg je een prachtig zicht op de terrils van Eisden, Winterslag en Waterschei en over het Nationaal Park Hoge Kempen.

3. De Kolonie

© Boumediene Belbachir

We dwarsen de Europalaan en trappen verder richting knooppunten 535 en 565. Tussenin ligt De Kolonie, een leuke taverne die zich op een domein met een gevarieerde geschiedenis bevindt. In het begin van de 20ste eeuw was er eerst een Duitse vliegschool gevestigd, daarna een opleidingscentrum voor jonge Belgische piloten, een opvangcentrum voor verzwakte stadskinderen en een tehuis voor jongeren uit een familiale probleemsituatie. In 2011 werd het complex gekocht door de vzw Arbeidskansen, die de gebouwen renoveerde voor sociale tewerkstelling.

Daarna gaat het richting natuur- en recreatiegebied Kattevennen, een van de zes toegangspoorten tot het Nationaal Park Hoge Kempen.

4. C-Mine, met de C van...?

© luc daelemans

Wat verderop steken we andermaal de Europalaan over om cito presto naar C-mine te pedaleren. De C verwijst zowel naar de vroegere activiteit (coal) als naar de huidige (creativiteit). De beschermde gebouwen kregen een nieuwe functie. In de vroegere compressorenzaal en de ventilatorengebouwen werd het cultuurcentrum ondergebracht. Het voormalige metaalmagazijn is nu het artistieke universum van porseleinontwerper Piet Stockmans. Mocht je zijn atelier nog nooit bezocht hebben, overweeg dan toch maar eens een reservatie voor een rondleiding. De shop kan je zonder afspraak bezoeken.

Piet Stockmans — © Yorick Jansens

Kooptip: de kom die Piet ontwierp voor een bouillabaisse op het huwelijk van Albert van Monaco en Charlene Wittstock. Een slaatje, frieten, een gerecht, een bloemstuk … multifunctionele aankoop. Voor een pauze is er aan horecazaken geen gebrek. Als de kids erbij zijn, kan je hen even laten verdwalen in het stalen labyrint van het architectenduo Gijs Van Vaerenbergh. Die van het doorkijkkerkje, precies.

© luc daelemans

Daarna is het een eindje doorfietsen tot aan het volgende highlight, Domein Bokrijk. Vaak wordt deze trekpleister nog eenzijdig geassocieerd met het openluchtmuseum, maar onder impuls van gedeputeerde voor toerisme Igor Philtjens kreeg het provinciale domein een facelift met een link tussen vroeger en hedendaags vakmanschap. Een andere eyecatcher is Fietsen door het Water, (nabij knooppunt 91), door het Amerikaanse TIME Magazine uitgeroepen tot een van de honderd World’s Greatest Places.

5. LABIOMISTA

© LD

Een bezoek aan Labiomista. — © Tom Palmaers

Na Waterschei en Winterslag – in As kwam uiteindelijk geen steenkoolmijn – zetten we koers naar de derde mijnsite: Zwartberg, de eerste van de drie Genkse mijnen die moest sluiten. Vandaag bevindt zich op dezelfde plek LABIOMISTA, het evoluerende kunstwerk van Koen Vanmechelen dat werd geopend in 2019. Denk niet alleen aan de kip, in zijn dierenpark lopen ook lama’s, alpaca’s, dromedarissen, nandoes, emoes, struisvogels en andere twee- en vierpotigen rond. Het gebouwenpatrimonium is een combinatie van erfgoed – de vroegere directeurswoning uit 1925 – en hedendaagse architectuur, met onder meer twee ontwerpen van de Italiaanse toparchitect Mario Botta.

Open van 1 april t/m 6 november, dinsdag t/m zondag 10-17 uur - Info: www.labiomista.be

Koen Vanmechelen. — © Boumediene Belbachir

Eten of drinken onderweg:

- Gastronomisch restaurant Partaasch - www.partaasch.be - open wo-do 18-23 u., vr-za 17-00 u., zo 11.30-22 u. (bij vertrekpunt)

Partaasch. — © Luc Daelemans

- Brasserie Lampada, www.lampada.be - open ma-vr 11.30-14.30 u. (bij vertrekpunt)

- Thor Terrazza (vanaf 25 mei). Tot 25 mei: lenteterras Lampada, verwarmd en overdekt - open ma-vr 11.30-14.30 u. (bij vertrekpunt)

Thor Terrazza. — © Thor Terrazza

- Brasserie ’t Stasjon, Stationsstraat 126, As - www.stasjon.be - terras - open ma-zo 10-22 u.(knooppunt 41)

Brasserie ’t Stasjon. — © luc daelemans

- Brasserie De Kolonie, Bilzerweg 88, As - www.arbeidskansen.be - springkasteel - open ma-za 11-20 u. (tussen knooppunt 536 en 535)

Brasserie De Kolonie. — © Boumediene Belbachir

- Taverne Kattevenia, Kattevennen 12, Genk - www.manege-taverne-kattevenia.be - terras - open di-vr 10-00 u., za-zo 10-20 u. (knooppunt 30)

Fietsoplaadpunten:

C-mine Crib (adres: C-Mine 12, Genk)

Domein Bokrijk (Bokrijklaan 1, Genk, overdekte fietsenstalling op P1 en P2)

Kattevenia (Eetcafé Kattevenia, Kattevennen 12, Genk)