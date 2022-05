“Nevelige avond en nacht met temperaturen tussen 6 en 8°C”

Vanavond en vannacht is het helemaal windstil. Bijgevolg wordt het nevelig en tegen de ochtend kan er regionaal ook mist of lage bewolking ontstaan. De temperatuur bereikt een minimum tussen 6 en 8°C.

Vrijdag kan er eerst nog ochtendgrijs voorkomen. Nadat dit is verdwenen krijgen we soms flinke zonnige perioden welke worden afgewisseld door onschuldige wolkenvelden. De kans dat een bui het tot in Limburg weet uit te zingen is héél erg klein.

Bekijk hier de weersverwachting voor de komende dagen.