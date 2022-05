Van wielertruitjes aan het plafond tot reparatiepunt voor je fiets: deze fietscafés zijn een tussenstop waard

Haal jij ook graag je fiets van stal nu de zon weer van de partij is? Een ontspannend tochtje tussen de Limburgse velden is pas compleet met een tussenstop bij een van deze vijf fietscafés.

Café Coureur in Borgloon

De uitbaters van Café Coureur in Borgloon noemen zichzelf geen zaakvoerders, maar echte véloromantiseurs. Het spreekt dus voor zich dat je hier niet enkel de koers beleeft, maar ook écht proeft. Op het terras met een panoramisch uitzicht over Haspengouw en Midden-Limburg smaakt je koffie, streekbier of glas wijn eens zo goed.

Café Coureur, Oorsprongstraat 5, Borgloon. Open tot het WK in Australië (25/09). Dinsdag t.e.m. zondag open van 8 tot 23 uur. Maandag gesloten. www.cafecoureur.cc

© Tom Palmaers

’t Velohofke in Tongeren

Fietscafé ’t Velohofke is gelegen in de achtertuin van vakantiewoning ‘Buit&Rijk’. Zo kan je tijdens je fietstocht even uitrusten tussen het groen, de pipowagen en de kippen, geiten en dwergkonijnen. Sinds 2020 kan niet alleen jijzelf, maar ook je e-bike, hier weer volledig op krachten komen door het beschikbare oplaadpunt.

‘t Velohofke, Hamtstraat 12, Tongeren. Open maandag t.e.m. woensdag en vrijdag en zaterdag van 11 tot 23 uur. Donderdag van 13 tot 23 uur. Zondag van 10 tot 23 uur. Facebook Fietscafé ’t Velohofke

© Luc Daelemans

De Kriekel in Tessenderlo

Ben je fan van de koers én hou je van een tikkeltje nostalgie? Dan is De Kriekel in Tessenderlo vast het fietscafé waar jij je thuisvoelt. Het café is een mix tussen een bruine kroeg, waar je kan genieten van een goed pintje, en een fanclub van alles wat met wielrennen te maken heeft. Aan het plafond hangen authentieke truitjes en de stoelen werden genoemd naar bekende coureurs.

De Kriekel, Sint-Jozefsplein 2, Tessenderlo. Open woensdag t.e.m. vrijdag van 11 uur tot 23 uur. Zaterdag en zondag van 10 uur tot middernacht. Maandag en dinsdag gesloten. www.wielercafe-dekriekel.be

© Raymond Lemmens

De Statie in Sint-Truiden

De Statie in Wilderen was anno 1893 een halte op de ‘ijzerenweg’ van Tienen naar Tongeren. Ondertussen werd het voormalige station omgetoverd tot een fietscafé en B&B, met de ideale ligging aan knooppunt nr. 187 van het Limburgs fietsnetwerk. De mogelijkheid om je drinkbus bij te vullen en je fiets bij pech te repareren, maken van dit café een perfecte tussenstop tijdens je fietstocht door Haspengouw.

Gasthof De Statie, Wilderenlaan 63, Sint-Truiden. Open van dinsdag t.e.m. zondag van 11 tot 22 uur. Maandag gesloten. www.wilderen-statie.be

© luc daelemans

Bij Dany in Riemst

Al meer dan 23 jaar lang kan je als fietsliefhebber uitblazen bij fietscafé Bij Dany in Riemst. De beroemde Limburgse gastvrijheid en de huiselijke sfeer zijn de grootste troeven. Maar ook een spelletje aan de biljarttafel of het dartsbord doen je die verzuurde benen snel vergeten.

Café bij Dany, Grote Straat 115, Riemst. Open van maandag t.e.m. zaterdag vanaf 11 uur, zonder vast sluitingsuur. Op zondag vanaf 9.30 uur. www.cafebijdanyriemst.be