Jonge vrouw is dolblij met gratis carwashbeurt, maar dat slaat al snel om in paniek: “Ik wil de binnenkant niet wassen!”

De Amerikaanse Sydney had een leuke promotie gescoord bij haar lokale carwash en kreeg een gratis wasbeurt voor haar auto als ze er eentje kocht. Ze was dolblij met het koopje en wilde haar avontuur in de carwash delen met haar volgers op TikTok, dus begon ze te filmen zodra ze in de wasstraat stond. Maar plots liep het helemaal mis toen het water via het dashboard naar binnen gutste. “Ik wil de binnenkant niet wassen”, klinkt het in paniek in de video de ze aan het maken was. Uiteindelijk kreeg ze in de garage te horen dat de afvoeren onder haar motorkap verstopt zaten met bladeren en rommel, waardoor het water in haar airco en vervolgens in haar auto stroomde.