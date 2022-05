Roeselare weer stap dichter bij dertiende volleybaltitel na tweede zege tegen Menen

Roeselare is woensdag weer een stap dichter bij een dertiende landstitel gekomen. Het versloeg Menen opnieuw met 3-0 (26-24, 25-13, 25-15) en leidt nu met 2-0 in de play-off-finale. De derde wedstrijd van de best of five wordt zaterdag gespeeld. Alle wedstrijden worden in de zaal van Roeselare afgewerkt.