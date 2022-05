Rusland kondigt humanitaire corridor aan voor evacuatie burgers uit Azovstal-fabriek in Marioepol

© VIA REUTERS

Rusland kondigt een nieuwe humanitaire corridor aan voor de evacuatie van burgers uit de belegerde fabriek Azovstal in Oekraïense havenstad Marioepol. Het Russische leger en de pro-Russische separatisten zullen dan de vijandigheden staken.

“De strijdkrachten van de Russische Federatie openen van 8 uur tot 18 uur Moskouse tijd op 5, 6 en 7 mei een humanitaire corridor voor de evacuatie van burgers uit Azovstal”, meldt het Russische staatspersagentschap Tass op basis van een overheidscommunicatie.

Volgens die communicatie zullen de Russische troepen en de strijders van de zelfverklaarde volksrepubliek Donetsk alle vijandigheden staken, zich terugtrekken tot “een veilige afstand” en “een veilige exit van de burgers in elk gekozen richting garanderen, naar de Russische Federatie of naar de gebieden onder de controle van Kiev”, citeert Tass uit de communicatie.

De grote havenstad Marioepol is intussen zo goed als volledig in handen van de Russen. Al wekenlang zitten mensen vast in het industriële complex van de staalfabriek Azovstal. Op de site verschansten zich de laatste overgebleven Oekraïense strijders. Met hen zouden ook ongeveer 200 burgers zijn ingesloten, die daar hun toevlucht hadden gezocht.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski riep woensdag de VN-secretaris-generaal Antonio Guterres nog op om te helpen bij het redden van de gewonden die zich op de site bevinden. “Het leven van de mensen die daar blijven, is in gevaar”, zei Zelenski in een telefoongesprek met Guterres, volgens de persdienst van de Oekraïense president. “We vragen uw hulp om hen te redden.”

Afgelopen weekend werden meer dan 150 mensen gered. Een andere geplande evacuatie begin deze week mislukte. Oekraïense functionarissen beschuldigden Rusland ervan de bestorming van Azovstal te hebben ingezet, maar het Kremlin ontkent dat.