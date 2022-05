Al ooit gehoord van kunstwielrijden? Gracia is erdoor gepassioneerd: “Andere latina’s emanciperen via de sport”

Een coup de foudre: dat was het voor Gracia Sotmayor toen ze een artikel las over kunstwielrijden. De Peruviaanse volgde haar hart richting Europa en maakt zich de sport nu eigen in een Borgloonse sporthal. “Ik wil andere Latina’s emanciperen met de meest elegante discipline binnen het wielrennen.”

Gracia Sotomayor (33) gaf haar leven in Peru op voor een Europees avontuur. “Ik had alles: een job en een huis, maar was niet gelukkig. Op het moment dat ik mijn baan al had opgezegd, las ik een reportage over kunstwielrijden in een magazine. Ik werd helemaal omver geblazen: de sport - waarbij je acrobatische oefeningen uitvoert op je fiets - liet mij niet meer los.”

In 2018 reisde Gracia naar Luik om het WK kunstwielrijden bij te wonen. “Ik had tranen in mijn ogen van ontroering. Ongelofelijk dat je met volharding en training zoveel kan bereiken met je fiets. Ik vond een trainer in Duitsland, waar de sport best populair is. Maar intussen woon ik bij mijn vriend Simon in Tongeren. Hij helpt mij met trainen in een sporthal in Borgloon. We laten ons virtueel coachen door professionals uit Duitsland.”

Emancipatie

Hoewel ze zegt geen enkele kans te maken op winst, oefent Gracia momenteel voor het volgende wereldkampioenschap in Gent. “Als je pas op je 29ste begint met trainen, haal je die achterstand natuurlijk nooit meer in. Maar ik ben trots op het feit dat ik de eerste Zuid-Amerikaanse deelnemer ben. Momenteel ben ik druk met het introduceren van de sport in Peru, waar mijn engagement zelfs het televisiejournaal haalde. De rest van Zuid-Amerika staat ook op het programma. Overal waar ik kom, krijgen meisjes te horen dat ze niet kunnen doen wat ze willen. Toen ik begon te fietsen, besefte ik dat het tegendeel waar is. Het is mijn doel om deze sport te gebruiken om andere vrouwen te emanciperen.”