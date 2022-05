Rijbewijs halen wordt weer wat moeilijker (en in sommige gevallen ook duurder): dit verandert er

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) heeft de krijtlijnen vastgelegd voor een hervorming van de rijopleiding. Wie met een begeleider leert rijden, zal volgens het voorstel twee maand langer met een L moeten rijden. Sneller je rijbewijs halen kan na een intensieve rijopleiding van dertig uur met een rijschool. Maar dan zal je diep in je portefeuille moeten tasten.

Theoretisch examen actualiseren

In overleg met Goca Vlaanderen wil de minister bekijken hoe het theoretisch examen kan geactualiseerd worden. Een aantal situaties zijn achterhaald.

Langer met een L rijden

De kans is groot dat wie met een L op de achterruit rijdt, daar straks twee maand langer moet mee oefenen voor hij/zij zijn praktisch examen kan afleggen. “Vanaf vijf maanden is het risico om betrokken te raken bij ongevallen aanzienlijk kleiner”, zegt verkeersexpert Tom Brijs (UHasselt).

Dertig uur rijschool

Wie niet kan wachten en sneller een rijbewijs wil, zou al na 30 uur intensieve opleiding met een rijschool het praktische rij-examen kunnen afleggen. “Het moet een uitzondering blijven. Op dertig uur kan je niet alle omstandigheden op de weg eens meegemaakt en geoefend hebben”, zegt Stef Willems van verkeersinstituut Vias. Het is ook niet voor iedereen weggelegd. Voor dertig uur oefenen met een rijschool mag je al snel op 1.500 euro of zelfs meer rekenen.

Vormingen voor begeleiders

De Vlaamse regering voerde bij de vorige hervorming van de rijopleiding in 2017 al een verplichte vorming in voor begeleiders. Maar de Raad van State schorste die. Nu wil Lydia Peeters (Open Vld) het toch weer invoeren. En de vorming ook digitaliseren.

“Wie iemand wil leren rijden, moet uiteraard zelf goed op de hoogte zijn. Een korte opfrissingscursus kan dan zeker geen kwaad”, zegt Stef Willems van Vias.

Verplicht leren rijden met gps

Een andere maatregel is de verplichting om met een gps te leren rijden. Op het praktisch examen heb je vandaag de keuze. Maar aangezien bijna iedereen tegenwoordig een gps in de wagen heeft, wil Peeters er ook een item van maken op het examen.

Altijd één moeilijk manoeuvre

Ook wat de manoeuvres betreft, wil Peeters het roer omgooien. “Een gemakkelijk en een moeilijk manoeuvre, dat zou logisch zijn. Vandaag kan die moeilijkheidsgraad door loting twee keer hetzelfde zijn.”

Risicoperceptietest in midden van oefenperiode

De risicoperceptietest of de gevaar- en risicoherkenning zou in het midden van de oefenperiode komen in plaats van bij het praktijkexamen.