Amper vijf Belgen wonnen als speler ooit de Champions League met hun club. Divock Origi (26) is er sinds 2019 één van. Toen won hij met Liverpool het kampioenenbal ten koste van Tottenham. Maar geen enkele Belg slaagde erin om het kunstje nog eens over te doen en tweemaal de beker met de grote oren in de lucht te steken. Tot Origi op 28 mei?