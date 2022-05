Nieuwe roze mijlpaal? Alleskunner Mathieu van der Poel wil in Giro indrukwekkende bucketlist verder aanvullen

Next on to do list: Giro. De carrière van Mathieu van der Poel (27) lijkt verdacht veel op het afvinken van een lijstje met doelen, het ene al grootser dan het andere. Telkens als de Nederlandse alleskunner ergens zijn zinnen op zet, is de kans groot dat er een groen vinkje achter komt te staan. Morgen hoopt hij er opnieuw eentje te kunnen plaatsen achter ‘rit in de Giro winnen’ en ‘roze trui dragen’.