Vindt u stofzuigen zo een van die vervelende klussen waar u liever niet uw tijd in steekt? Dan is een robotstofzuiger mogelijk iets voor u. De Roomba J7+ is een nieuw exemplaar van iRobot. Opvallend aan deze stofzuigende schijf is zijn vermogen om objecten te herkennen en al lerend te vermijden. O.a. op zijn zwarte lijst: de grote boodschap van uw huisdier.