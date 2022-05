Er komen in onze supermarkten affiches te hangen die waarschuwen dat in sommige producten andere ingrediënten zitten dan op het etiket vermeld staan. Door de oorlog in Oekraïne ontstond een wereldwijd tekort aan zonnebloemolie en moesten voedingsbedrijven improviseren. “Door iets soepelere regels willen we lege rekken vermijden.”