Limburgse brandweerkorpsen moeten zich aanpassen aan gevaren van klimaatverandering

Heusden-Zolder

De aanhoudende droogte zorgt ervoor dat we in code oranje zitten voor natuurbranden. Dat betekent dat de Limburgse brandweerkorpsen extra alert zijn en met meer personeel uitrukken bij een brand. De brandweerkorpsen zien dat de droogte, en dus ook het gevaar op grotere natuurbranden, de afgelopen jaren toeneemt. Daarom wordt er geïnvesteerd in extra materiaal en moet iedere Limburgse brandweerman een speciale cursus volgen. Zo kunnen ook de brandweerkorpsen zich aanpassen aan de gevaren van de klimaatopwarming.