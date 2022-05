Kim Kardashian droeg de iconische jurk van Marilyn Monroe enkel om de trappen te beklimmen. Nadien ruilde ze ze in voor een replica. — © REUTERS

Hasselt

Kim Kardashian verscheen maandag op het Met Gala in een iconische jurk die Marilyn Monroe in 1962 droeg. “Eigenlijk is dat niet te verantwoorden”, vindt Eve Demoen, curator bij het Hasseltse Modemuseum.