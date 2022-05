David Goffin boekt vierde zege op rij in Madrid maar moet nu voorbij Rafael Nadal

David Goffin (31) plaatste zich in Spanje geplaatst voor de derde ronde van het ATP Masters 1000-tennistoernooi in Madrid. Komende uit de kwalificaties versloeg Goffin (ATP 60), de Nederlander Botic van de Zandschulp (ATP 31) met 6-4, 6-2 in 1 uur en 30 minuten spelen. In de volgende ronde wacht topper Rafael Nadal.