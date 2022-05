Gevoelige info van duizenden leerlingen te grabbel door datalek in schoolwebsite

Een datalek in het online inschrijvingssysteem brengt het Gentse onderwijs in verlegenheid. Iedereen kon een tijdlang privé-informatie bekijken van duizenden leerlingen die zich aanmeldden voor de Gentse scholen. Het probleem werd gemeld, maar het lek bleef tot deze middag bestaan.

Ouders die hun kind naar een Gentse school willen sturen, konden hun zoon of dochter de voorbije maanden aanmelden via een website van de Stad Gent. Op basis van persoonlijke voorkeur en enkele andere gegevens kregen de kinderen dan een school toegewezen.

Het inschrijvingssysteem wordt al jaren gebruikt, onder meer voor de sociale mix. Zo worden op elke school plaatsen voorzien voor kinderen uit kwetsbare gezinnen. De gevoelige gegevens worden “vertrouwelijk behandeld”, staat te lezen op de website van het aanmeldsysteem.

Maar in de praktijk blijkt het een koud kunstje om de data zelf te bekijken. Ouders slaagden erin om via de broncode van de website voor elke Gentse school excellijsten te downloaden. Daarin staan onder meer adressen, rijksregisternummers, thuisadressen, e-mailadressen en telefoonnummers van de ouders.

Bovendien valt er ook gevoelige info uit af te leiden, zoals het hoogst behaalde diploma van de moeder en of het kind al dan niet een ‘indicatorstatus’ heeft. Dat betekent dat het om een kwetsbaar gezin gaat.

Met enkele eenvoudige trucjes was persoonlijke informatie te vinden, zoals adressen, rijksregisternummers en of het gezin een ‘indicatorstatus’ heeft. — © IF

Verschillende ouders achterhaalden op die manier weken geleden al of hun zoon of dochter kan starten op de middelbare school van eerste voorkeur, hoewel ze officieel pas deze woensdagmiddag op de hoogte werden gebracht.

Onze redactie slaagde er woensdag zelf nog eenvoudig in om in een mum van tijd lijsten te downloaden van verschillende Gentse scholen.

Uit navraag blijkt dat onderwijsschepen Elke Decruynaere (Groen) niet op de hoogte was van de slechte beveiliging van de data. “Blijkbaar is het probleem al eerder gemeld aan de stadsdiensten, maar het werd toen niet opgelost. We gaan na hoe dat kon gebeuren.”

Voor alle duidelijkheid: het veiligheidsprobleem had geen invloed op de toekenning van de plaatsen op de Gentse scholen. De website werd woensdagmiddag offline gehaald, waardoor het datalek niet meer te gebruiken was. (lees verder onder de screenshot)

De website van het inschrijfsysteem werd woensdagmiddag offline gehaald. — © IF

94 procent naar eerste keus

Ouders die hun kind hadden aangemeld voor een Gentse middelbare school, kregen woensdagmiddag (officieel) het resultaat. Van de bijna 5.000 aanmeldingen in het gewoon en het buitengewoon secundair onderwijs, mag 94 procent starten op de school van eerste voorkeur. 98,5 procent kreeg een school toegewezen uit de persoonlijke top drie.

In het bijzonder onderwijs, waar de vraag groot is en het aantal plaatsen beperkt, is er wel reden tot bezorgdheid. 32 kinderen (van de 145 aanmeldingen) kreeg nog geen school toegewezen. “We zullen deze situatie van dichtbij opvolgen”, verzekert schepen Decruynaere.