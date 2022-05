Filip Slegers, met zijn partner Kristel Leekens, in de Sint Martinuskerk waar hij zondag als diaken gewijd wordt. — © Chris Nelis

GENK

Nu zondag wordt in de Sint Martinuskerk in het centrum van Genk Filip Slegers (60) als diaken gewijd. De Genkenaar werkte dertig jaar voor Ford Genk en staat momenteel nog in Beringen voor de klas.