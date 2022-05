Opvarenden van zeilboot met Belgische kapitein redden zeeschildpad die in boei van visnet verstrikt zit

De Brit Pablo Garrido en zijn gezin kregen tijdens hun vakantie een zeilcursus van de Belgische kapitein Eddy Coenen voor de kust van Tenerife. Maar tijdens de opleiding zagen ze plots een spartelende zeeschildpad. Het zeedier was verstrikt geraakt in een boei van een visnet en kon geen kant meer op. De opvarenden probeerden de zeeschildpad eerst te helpen vanop de boot maar Pablo - die in het dagelijkse leven dierenarts is - zag al snel dat er maar één oplossing was: in het water springen om het dier te bevrijden.

De Harelbeekse zeilinstructeur Eddy Coenen leert mensen al meer dan twintig jaar varen met zijn bedrijf Nautinstruct en had in april de familie Garrido aan boord. Het Britse gezin was op vakantie op het Canarische eiland Tenerife, maar dierenarts Pablo vergat het vakantiegevoel even toen hij de zeeschildpad in nood zag. Toen duidelijk werd dat het dier niet te redden viel vanop de boot, trok hij een wetsuit aan en maakte zich klaar om in het water te springen. “We moesten eerst kijken of het veilig was om in het water te springen”, klinkt het bij de kapitein. “We voeren in een oceaan die ook erg ruw kan zijn.”

Het is al de tweede keer dat Eddy helpt om een schildpad te redden tijdens het zeilen. “De dieren raken verstrikt in netten van vissers”, legt hij uit. “Deze schildpad was verstrengeld geraakt in een boei die aan een visnet hangt dat op de bodem van de oceaan hangt, maar soms drijven stukken net ook af.” De eerste keer dat de zeilinstructeur een zeeschildpad in nood opmerkte, was het omdat er al meeuwen boven het dier rondcirkelden. “Toen lag het dier waarschijnlijk al enkele dagen te spartelen in het net.”

Het verhaal van deze zeeschildpad kent een goed einde. Dierenarts Pablo zwom snel tot bij het dier, bevrijdde het en keek of reptiel gewond was geraakt voor hij het weer vrijliet. “Eens een dierenarts, altijd een dierenarts”, klinkt het op Facebook waar de Brit de beelden deelde. “Ook op vakantie.”

