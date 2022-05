Antwerpen

Geboren en getogen in Stokkem, maar de speelweide van interieurpaus Gert Voorjans (59) is de wereld. Nu hij weer te zien is in ‘Huis Gemaakt’ peilen we naar zijn zintuiglijkheid. “Ik ben me er steeds meer van bewust dat het leven kan worden opgedeeld in vier seizoenen”, zegt hij. “En ik begin nu aan mijn laatste.”