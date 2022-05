Iwan Fransen (rechts) en zijn mederwerkers op een grote regenwaterzak zoals ze die in kruipkelders installeren. — © Curt Hoyer

Hasselt/Weesp

Droogte en watertekort steken andermaal de kop op. Waarom geen regenwater opvangen in een enorme zak in de kruipkelder voor later gebruik? Een Nederlandse firma komt met een digitaal systeem op de proppen.