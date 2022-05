Nieuwe truitjes in de Giro: olijfgroene Van der Poel, EF Education ruilt roze (gedwongen) voor zwart

Alpecin-Fenix rijdt de Giro niet in het marineblauwe tenue, maar in een olijfgroen. Het team noemt het ‘Verde Comodoro’. Met deze tijdelijke wissel wil het team de aandacht vestigen op een nieuw product van sponsor Fenix, materialensysteem, genaamd X-KIN.

EF Education-EasyPost is gedwongen om de kleur van hun koerstrui te wijzigen. De leider in de Giro krijgt een roze trui, ,et de kleur van het normale tenue van het Amerikaans team. Daarom rijden Magnus Cort en ploegmaats vanaf vrijdag in een zwart tenue met roos en groen in verwerkt.Vorig jaar reed het team ook in een zwart tenue, maar met heel wat meer kleuren in verwerkt. Twee jaar geleden werd er vooral gelachen met hun trui vol eenden.

Ook Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux doet een kleine verandering. De koerstrui zet sponsor Vini Zabù meer in de kijker. Het logo van de Siciliaanse wijnmakerij verschijnt in een blauwe band op de borst van de acht renners.

© REUTERS

© REUTERS