Philippe Gilbert laakt “schandalig gevaarlijke finale” in Vierdaagse van Duinkerke, Arne Marit moet opgeven na val

Het was de tweede dag op rij dat Marit zwaar tegen de vlakte ging. “Vooral de blessure aan zijn knie baart ons wat zorgen. We gaan alles opvolgen en wellicht komt er nog een nader medisch onderzoek”, meldde sportdirecteur Hans De Clercq.

Marit was ook betrokken bij de zware val in de slotmeters van de openingsetappe. Hij liep daarbij schaafwonden op over het hele lichaam maar stond er toch op te starten in de tweede etappe.

“Ik vond het echt wel schandalig”, had Philippe Gilbert (Lotto Soudal) zijn bedenkingen bij de uiterst gevaarlijke finale in de straten van Maubeuge. “Her en der waren er hoge borduren en was de weg bezaaid met allerlei dingen. Nog voor we de plaatselijke ronde aanvatten was er al een valpartij. Ik wou niet te veel risico nemen en ging daarom zelf aanvallen op die laatste helling. Tot het einde zou mijn poging wellicht nooit dragen, want het was toch nog best ver van de eindmeet, maar ik wou iets doen. En zo reed ik even voor de grote bende uit.”

Gilbert laat zich wel opmerken in zijn laatste Vierdaagse van Duinkerke. “Ik heb een goed gevoel. Ik ben ook niet meer ziek. Ik kan terug normaal ademen. Dat was al twee tot drie maanden geleden. Het gaat beter nu. De Mont Cassel op zaterdag? We zien wel. Ik voel me alvast goed.”

