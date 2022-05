Een pastoor uit Texas herkent zijn preek in een nummer van Ye, tot voor kort nog Kanye West. — © Evan Agostini/Invision/AP

Kanye ‘Ye’ West (44) heeft een nieuwe klacht wegens plagiaat aan zijn broek. Pastoor David Paul Moten uit Texas herkent zeventig seconden uit zijn preek in Come to life een nummer op Wests recentste plaat Donda.