Onze tv-tips: snelle racewagens, Agatha Christie en een sportieve uitdaging

Furious 6

VTM, do, 20.35u

Dom (Vin Diesel), Brian (Paul Walker), en het team hielden 100 miljoen dollar over aan hun overval in Rio. Hobbs (Dwayne Johnson) is een criminele organisatie op het spoor. Wanneer hij ontdekt dat Dom’s doodgewaande ex Letty erbij betrokken is, komt hij in actie. De Fast & Furious-reeks is al een succes vanaf het begin. Dit soort films weet het publiek te vermaken met fantastische actiebeelden. Dat het wat over the top is, is in dit geval bijzaak. (tove)

Why didn’t they ask Evans?

BBC First, do, 21u

Opnieuw een verfilming van een boek van Agatha Christie. Deze nieuwe Britse thriller is gebaseerd op de gelijknamige detectiveroman die de auteur schreef in 1934. Een keurige priesterzoon en zijn avontuurlijke jeugdvriendin proberen te achterhalen wat de laatste woorden betekenden van een stervende man. Men kon de crème van de Britse acteurswereld strikken voor deze serie, met op kop Golden Globe winnaar Hugh Laurie, bekend van House en The night manager. (tove)

You’ll never walk alone

NPO 2, do, 23.09u

Een fascinerende docu over een team van getrainde mariniers die een bijzondere sportieve uitdaging aangaat. Ze willen een aanval doen op het wereldrecord speedmars op marathonafstand. Concreet gaan ze in legeruniform en met een rugzak van 18 kg op pad om zo snel mogelijk de 42 km af te leggen. Met deze actie willen ze geld inzamelen voor zieke collega’s die kanker hebben. Het idee ontstond na de dood van een collega die als kikvorsman bij hen werkte. (tove)