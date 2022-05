Dua Lipa feliciteert Angèle met MIA

Het is ten slotte ook een beetje een prijs voor Dua Lipa. Fever, het duet dat ze samen met Angèle opnam, werd afgelopen weekend bekroond met een MIA voor ‘Hit van het jaar 2021’. In totaal heeft Angèle al elf beeldjes verzameld. “Ik ben heel gestresseerd”, zei ze op de uitreiking. “Ik hou van de artiesten die met mij in deze categorie stonden, want ik hou van elk van hen.”

Angèle liet Dua Lipa haar pas gewonnen MIA zien in Londen. — © Instagram

Dat was zaterdag in Brussel. De voorbije dagen trok Angèle naar Londen, waar Dua Lipa in de O2 Arena stond met haar Future nostalgia tour. Vrijdag- en zaterdagavond staat de superster met diezelfde show in het Antwerpse Sportpaleis. Springt Angèle daar straks mee op het podium, zoals ze de voorbije twee shows in Londen deed? Als je het ons vraagt, is de kans groot.