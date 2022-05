Record verpulverd: WK-truitje van Diego Maradona geveild voor 8,8 miljoen euro

Het vorige record stond op naam van een shirt dat eind jaren twintig door de Amerikaanse honkballegende Babe Ruth werd gedragen en dat in 2019 voor 5,6 miljoen dollar (5,3 miljoen euro) werd verkocht. De verkoop van Maradona’s trui vond plaats op internet sinds 20 april en eindigde op woensdag.

In 2002 werd een trui die de Braziliaan Pelé droeg tijdens de WK-finale van 1970 gekocht voor 157.750 pond bij Christie’s, ofwel 250.000 euro, destijds een record.

Een deel van de familie van Diego Maradona, die op 25 november 2020 op 60-jarige leeftijd stierf, beweerde, ondanks herhaalde toezeggingen van Sotheby’s, dat het verkochte shirt niet het shirt was dat de Argentijnse aanvoerder droeg toen hij de twee legendarische doelpunten maakte in de tweede helft tegen Engeland. Wel het shirt van de eerste helft.

Maradona had zijn shirt geruild met de Engelse middenvelder Steve Hodge, die het meer dan 35 jaar in zijn bezit had en daarna uitleende aan het Manchester Museum.

Deze kwartfinale in Mexico in 1986 tussen Argentinië en Engeland werd een legendarische match, vol controverse. In de 51ste minuut opende Maradona de score met zijn hand. “De hand van God”, zei de speler achteraf, maar het doelpunt werd goedgekeurd.

Vier minuten later scoorde Maradona opnieuw. Die tweede goal werd door de FIFA uitgeroepen tot doelpunt van de eeuw. Na een rush zette hij vier Engelse verdedigers in de wind om vervolgens de bal voorbij doelman Peter Shilton in doel te deponeren. Argentinië won later het WK, onder meer door België te kloppen in de halve finale. In de finale werd West-Duitsland gevloerd.

