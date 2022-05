In de tweede rit van de Vierdaagse van Duinkerke heeft Gerben Thijssen nipt naast de overwinning gegrepen. In een massaspurt was enkel de Fransman Jason Tesson (St. Michel-Auber 93) sneller dan de 23-jarige Genkenaar van Intermarché-Wanty Gobert. Tesson is ook de nieuwe leider in het algemeen klassement.