Vliermaal krijgt ondergrondse glascontainer

Eén van de beleidsdoelstellingen opgenomen in het meerjarenplan 2020 - 2025 van het gemeentebestuur Kortessem is het nastreven van duurzame consumptie en productiepatronen door speciale aandacht voor afvalbeleid (beleidsdoelstelling 3). Binnen het actieplan ‘Uitwerken van een gecoördineerd afvalbeleid’ is de plaatsing van ondergrondse glascontainers een concrete actie. De doelstelling is om tegen het einde van de legislatuur minstens één ondergrondse glascontainer te voorzien in iedere deelgemeente van Kortessem. In 2021 werd de eerste ondergrondse glascontainer van Kortessem geïnstalleerd in Guigoven. Vanuit de dienst Ruimte wordt er, in samenspraak met Limburg.net en de dienst Werken en Veiligheid, voorgesteld om in 2022 een ondergrondse glascontainer (type duocontainer) te plaatsen in het centrum van Vliermaal (ter vervanging van de huidige glasbollen in de Beekstraat). (rapo)