Win een boek!

Bracht je al een bezoek aan de bibliotheek van Kortessem? Dan heb je waarschijnlijk gemerkt dat we in onze mooie bibliotheek een ruime collectie aan boeken, stripverhalen, dvd’s, kranten en tijdschriften aanbieden.

Vul de poll in over de tijdschriftencollectie van bibliotheek Kortessem voor 01.06.2022

Vul de poll in en win

Al de gedrukte werken kan je in de bibliotheek tijdens de openingsuren gratis raadplegen. Het bibliotheekpersoneel maakt er werk van om de collectie zo actueel en gevarieerd mogelijk te houden door het aankopen van nieuwe titels en door het verwijderen van verouderde of versleten exemplaren.

Hierbij houden ze ook rekening met suggesties die we van onze gebruikers ontvangen: we bekijken of ze in de collectie en ons budget passen, of ze (nog) verkrijgbaar zijn bij onze leveranciers en of ze ook andere gebruikers kunnen boeien.

Laat jouw stem horen aan bibliotheek Kortessem! Tot woensdag 01.06.2022 kan je via de site van de gemeente de poll invullen waarmee onze bibliotheek te weten wil komen welke tijdschriften jij graag wil zien in de collectie onze bibliotheek. Op basis van jouw antwoord wordt het aanbod aangepast.

(rapo)