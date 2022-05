Vanaf vrijdag twee weken verkeershinder op E314 in Maasmechelen door werken

Vanaf vrijdagavond wordt het wegdek op de E314 richting Nederland in Maasmechelen over een afstand van 7 kilometer vernieuwd. Daardoor zal er twee weken lang zware verkeershinder zijn vanuit Genk.

Het geluidsreducerend asfalt moet naast het omgevingsgeluid ook het rijcomfort en de verkeersveiligheid verhogen. Vanaf vrijdag wordt het wegdek tussen het ecoduct Kikbeek in Maasmechelen en de Nederlandse grens twee weken lang vernieuwd, een afstand van 7 kilometer. Dat gebeurt in twee fases.

Fase 1 start komende vrijdagavond om 20 uur en duurt tot volgende week woensdagavond 11 mei. De aannemer vernieuwt dan de linkerrijstrook. Het verkeer kan over één rijstrook met 70 km/uur langs de werken rijden. De afrit Maasmechelen en de snelwegparking in Boorsem blijven open. De oprit richting Nederland vanaf de rotonde N78 is ook open, die vanaf de omleidingsweg Maasmechelen Village wordt in deze fase afgesloten.

Rustperiode

Volgende week donderdag 12 mei en vrijdag 13 mei is er een rustperiode en kan het verkeer weer over twee rijstroken rijden, die dan wel afgescheiden zijn door bakens. Voor de afrit Maasmechelen ga je best op tijd op de rechterrijstrook rijden. Vanaf vrijdagavond 13 mei om 20 uur werkt de aannemer aan de rechterrijstrook en de pechstrook, en dat tot woensdagavond 18 mei. De afrit Maasmechelen komende van Genk zal dan volledig afgesloten zijn. Meer details over deze tweede fase volgen later nog.

Door de werken verwacht het Agentschap Wegen en Verkeer tijdens de twee fases zware verkeershinder verwacht, met filevorming en grote vertragingen vanuit Genk. Na de zomer wordt het wegdek in de richting van Lummen vernieuwd. siol