Paddenoverzetactie Natuurpunt Kortessem & buurtcomité Tapkapel

“Regelmatig werden er in het voorjaar padden, kikkers en salamanders platgereden door auto’s in de buurt. Vorig jaar konden we met z’n tweeën op enkele avonden al een 200-tal dieren handmatig overzetten“ stelt buurtbewoner Gilbert. ”Dit jaar pakten we het ruimer aan. We plaatsten schermen en emmers om de trekkende amfibieën op te vangen en handmatig over te zetten. Geen idee hoeveel dieren we zouden aantreffen.“ Dankzij de vrijwillige inzet van enkele leden van Natuurpunt Kortessem en bewoners van het Tapkapel buurtcomité hebben we in totaal zo’n 1.200 dieren veilig kunnen overzetten. Ruim 1.100 padden, bijna 60 alpenwatersalamanders en een 10-tal kikkers. De gemeente ondersteunde onze actie met de plaatsing van verkeersborden. (rapo)