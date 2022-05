Mathieu van der Poel heeft na gele, nu ook roze droom: “Het wordt zeker niet makkelijk, maar zonder twijfel een ervaring op zich”

Mathieu van der Poel (27) had vorig jaar een gele droom in de Tour en die werd werkelijkheid. Vrijdag start hij in de Giro om ook zijn roze droom te verwezenlijken. “Die is iets minder groot dan die gele droom, maar ik ga er wel voor.”

Mathieu van der Poel is een van de topfavorieten om vrijdag meteen het roze te pakken in Hongarije. De aankomst in Visegrád is er een voor punchers: vijf kilometer aan ongeveer 5%. “Ik heb de aankomst verkend, het wordt zeker niet makkelijk. Het is een beetje zoals de openingsrit vorig jaar in de Tour en toen liep het mis. Ik weet niet of alle sprinters zullen lossen, het wordt afwachten wie er nog bij zal zijn. Het wordt zonder twijfel een ervaring op zich. Makkelijk gaat het niet worden om in het roze te belanden, maar ik ga er wel voor.”

Door de afwezigheid van Tim Merlier, niet fit na zijn val in Parijs Roubaix, komt alle druk wel op Van der Poels schouders te liggen. “Het verandert wel iets dat Tim er niet bij is. Hij is één van de snelste mannen ter wereld en ik zou als lead-out fungeren. Gelukkig hebben we met Mareczko nog een snelle man in onze rangen.”

Van der Poel pakte vorig jaar in Frankrijk de gele trui na zijn winst in de tweede rit en hield die vijf dagen om de schouders. Als het vrijdag lukt, wacht een dag later wel een tijdrit van 9,2 km, met een slotklim naar de finish met een piek van 14%. De Nederlander van Alpecin-Fenix trainde deze week op de tijdritfiets. “Ja, één dag. Gewoon om toch even dat gevoel te krijgen. In de Tour was mijn tijdrit goed, dus ik heb amper iets veranderd qua positie. Ik heb er voor de rest niet op gefocust, ik weet dat ik er in de toekomst wat werk moet van maken.”

De strijd voor het roze op de tweede dag in de tijdrit kan een duel worden met landgenoot Tom Dumoulin. “Ik ben benieuwd hoe sterk hij zal zijn. Toen hij in 2017 de Giro won heb ik veel gekeken op televisie. Het was spannend en fantastisch om hem te zien winnen.”

Lachen met Contador

Met een beetje geluk kan het roze in zijn bezit blijven tot de transfer naar Sicilië, waar meteen een zware aankomst bergop wacht op de Etna. Alberto Contador zei vorige week dat als Van Der Poel wil hij op het eindpodium kan staan in Verona. ‘Op het podium? Na de eerste dag misschien”, lacht Van der Poel die redenering weg. “Het eindklassement is geen doel. Ook de puntentrui niet. Ik probeer ritten te winnen en in de beginfase de roze trui te pakken.”

In tegenstelling tot vorig jaar in de Tour is het niet de bedoeling dat de Nederlander onderweg afstapt. “Dat was toen in functie van de Olympische Spelen, nu is het een ander verhaal. Ik wil uitrijden, ook daarna in de Tour. Ze zeggen ook dat je een betere renner wordt als je een grote ronde hebt uitgereden. Ik heb die Girocols nooit beklommen, ik ben ook benieuwd wat dat gaat geven.”

Hoe zit het trouwens met die rugproblemen die hem het veldritseizoen kostten en later aan het wegseizoen deden beginnen. “Goed, maar het blijft een vraagteken hoe mijn lichaam zal reageren tijdens die drie weken. Er wordt gezegd dat ik door die latere start frisser ben, maar ik had toch liever een normale winter gehad. Revalideren na een blessure kost ook energie. De tijd om deze Giro na dat korte voorjaar voor te bereiden was ook kort. Maar het is nu zo.”

De zin om te presteren blijft wel groot. “Ik hou van Italië, dus ik kijk er naar uit om er drie weken te rijden. Maar mijn grootste doel in mijn carrière blijft wereldkampioen worden in mijn drie disciplines (veldrijden, wegwielrennen en mountainbiken, red.).