Jonge Franse sprinter Jason Tesson houdt Gerben Thijssen van zege in tweede massaspurt op rij in Vierdaagse van Duinkerke

Jason Tesson heeft de tweede rit van de Vierdaagse van Duinkerke geworden. De jonge Fransman van het continentale St Michel-Auber93 was niet alleen in de massaspurt sneller dan Gerben Thijssen, maar wordt ook leider. In de openingsrit finishte de 20-jarige pocketsprinter uit Angers al op een tweede plaats.

Voor Thijssen was het in die zin zuur dat hij naast een eerste profzege pakte. De Limburger van Intermarché Wanty-Gobert werd goed gebracht in de laatste punchy kilometer, maar moest in de voor dinsdag internationaal onbekende Jason Tesson de duimen leggen. Het was voor de Franse sensatie al zijn tweede profzege, want vorig jaar in een rit van de Ronde van Poitou-Charentes en Nouvelle Aquitaine legde hij er ook al Elia Viviani op.

Het was een etappe van de Vierdaagse van Duinkerke die volgens het geijkt stramien liep. Een groep die voorop ging rijden en net bijtijds gegrepen werd.

Twee Belgen zaten in de vlucht van de dag: Ludovic Robeet van Bingoal – Pauwels Sauces WB en Alex Colman van Sport Vlaanderen-Baloise die in de openingsrit ook al zeer actief was. De drie medevluchters waren de Spanjaard Angel Fuentes (Burgos-BH), Evaldas Siskevicius (Go Sport – Roubaix Lille Métropole) en Samuel Watson (Groupama-FDJ). Alex Colman nam de bergtrui over van zijn ploegmaat Milan Fretin. Minder nieuws was dat we onderweg Arne Marit verloren, de sprinter van Walter Planckaert die te veel last had van blessures aan de linkerarm en rechterschouder die hij opliep in de tumultueuze spurt van de openingsetappe.

In volle finale zagen we opnieuw een bedrijvige Philippe Gilbert die op de Hameau d’Ostregnies in de tegenaanval trok met Christoph Lawless. Voorin gingen vier van de vijf vluchters onderuit in een grashelling, waardoor ineens de 20-jarige Samuel Watson alleen aan de leiding reed. De Brit van de continentale groep van Marc Madiot kreeg op 8 km Benjamin Thomas (Cofidis) achter zich aan. Toen de Fransman twee kilometer verder aansloot, zat het peloton het duo al op de hielen, onder impuls van Arkéa-Samsic en Team TotalEnergies. Op 4 kilometer van het einde was de vlucht van het tweetal voltooid verleden tijd. De woelige finale rond Maubeuge zorgde er wel voor dat het peloton flink werd uitgedund voor de sprint.

(hc)