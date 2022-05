Ivo van Hove wordt artistiek leider Ruhrtriënnale

Bochum

Ivo van Hove, directeur van Internationaal Theater Amsterdam (ITA), wordt voor de periode 2024-2026 artistiek leider van de Ruhrtriënnale. Het festival transformeert het Ruhrgebied elk jaar gedurende vier weken tot een plek waar internationaal muziektheater, theater, dans en concerten worden gepresenteerd in voormalige fabrieken en industriële gebouwen. “Elk jaar zal ik een voorstelling met het ITA-ensemble regisseren dat in wereldpremière gaat tijdens het festival”, aldus van Hove, die een tijd opgroeide in Kwaadmechelen. (cru)