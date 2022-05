Cyriel Dessers kan geschiedenis schrijven met Feyenoord in Conference League

Daags na de laatste halve finale in de Champions League, woensdagavond in Bernabeu tussen de Spaanse landskampioen Real Madrid en de Engelse competitieleider Manchester City, staan donderdag ook de terugwedstrijden van de halve finales in de Europa League en de Conference League op het programma.

Opvallend genoeg zijn de halve finales in de nieuwe Conference League, het derde Europese niveau dat opgericht werd om ploegen uit kleinere voetballanden een continentaal platform te geven, interessanter dan die bij de ‘grotere broer’ Europa League. In die Conference League verdedigt Feyenoord donderdagavond (21u) op bezoek bij Olympique Marseille een 3-2 zege uit de heenwedstrijd van vorige week in de Kuip, met daarin een hoofdrol voor de van Racing Genk gehuurde Cyriel Dessers. Onze landgenoot nam toen twee treffers voor zijn rekening en had zo een belangrijk aandeel in de zege. Het kan voor Feyenoord een historische avond worden, want de Rotterdammers staan op één wedstrijd van hun eerste Europese finale sinds 2002, toen ze onder impuls van een sublieme Pierre Van Hooijdonk, die matchwinnaar werd met twee treffers, Borussia Dortmund met 3-2 opzij zetten in de finale van de UEFA Cup. Daarvoor rekent Feyenoord opnieuw op Dessers, dit seizoen al goed voor tien treffers en twee assists in de Conference League.

Ook in de andere halve finale is het nog een dubbeltje op z’n kant, nadat de heenwedstrijd tussen Leicester City en AS Roma op 1-1 eindigde. Timothy Castagne viel toen voor rust geblesseerd uit, maar vierde afgelopen weekend reeds zijn rentree tegen Tottenham Hotspur. Youri Tielemans kreeg in dat duel rust, om zich op te laden voor de belangrijke verplaatsing naar Rome. In de Italiaanse hoofdstad kan Leicester, dat in de Premier League aan een kwakkelseizoen bezig is, zich kwalificeren voor zijn eerste Europese finale ooit.

RB Leipzig en Eintracht Frankfurt in Europa League?

In de Europa League zijn er geen Belgische spelers meer actief. RB Leipzig, in de groepsfase van de Champions League nog tegenstander van Club Brugge, verdedigt op bezoek bij Rangers een 1-0 zege uit de heenwedstrijd. Met de momenteel geblesseerden Ianis Hagi (ex-Genk) en Kemar Roofe (ex-Anderlecht), en Fashion Sakala (ex-Oostende), afgelopen weekend nog doelpuntenmaker in de Old Firm tegen Celtic (1-1), vinden we wel wat oude bekenden terug bij de Schotten.

Na de 1-2 zege van vorige week op bezoek bij West Ham, staat Eintracht Frankfurt al met een half been in de finale. Dat zou voor de Duitsers, die in de groepsfase te sterk bleken voor Antwerp, de eerste Europese finale zijn sinds 1980.