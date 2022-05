Zesdaagse van Berlijn wordt opnieuw uitgesteld: na corona is nu oorlog de boosdoener

Geen Zesdaagse van Berlijn in 2022. De 110e editie is opnieuw uitgesteld. De Zesdaagse stond gepland in juni dit jaar, maar werd verschoven naar januari 2023. De organisatie is nog steeds niet hersteld van de financiële terugslag ten gevolge van het coronavirus en krijgt met de oorlog in Oekraïne nu een nieuw probleem voorgeschoteld.

“Door bepaalde gebeurtenissen zijn de omstandigheden ‘drastisch gewijzigd’ waardoor we geen zekerheid hebben of de koers kan doorgaan”, sprak Valts Miltovics, algemeen directeur van de Zesdaagse.

Het is niet de eerste keer dat de organisatie zich genoodzaakt zag om het wielerevenement uit te stellen. De 110e editie van de Zesdaagse van Berlijn stond normaal gepland voor februari 2021, maar werd door opflakkerende coronacijfers met een jaar uitgesteld. Ook toen bleek de organisatie nog met te veel problemen te kampen en stelde ze de wielerwedstrijd uit naar juni en juli dit jaar. Door de oorlog in Oekraïne en blijvende economische schade van de coronapandemie kondigde de organisatie nu nog eens een half jaar uitstel aan.

Voor de renners betekent het nieuwe uitstel ook een nieuwe teleurstelling. “Het is jammer. Maar als we niet kunnen racen in juli, kijken we extra hard uit naar januari volgend jaar”, vertelde sprinter en Duits baanwielrenner Robert Förstermann.

De laatste Belgische winnaar in Berlijn was Moreno De Pauw in 2020 aan de zijde van de Nederlander Wim Stroetinga.