Mark Cavendish wil rit winnen in Giro, maar blikt nukkig vooruit: “Mensen lijken te vergeten dat ik in Gent een zware blessure opliep”

Mark Cavendish won al vijftien ritten in de Giro en hoopt dat aantal nog aan te dikken komende weken. “Mijn conditie is goed en ik heb hier een sterk team”, sprak hij op een persmoment in Budapest. “Ik hoop hier een rit te winnen.”

Mark Cavendish was andermaal Mark Cavendish op het online persmoment van z’n team. Nukkig en karig in zijn antwoorden, op geen enkele manier een goed uithangbord voor z’n team Quick Step-Alpha Vinyl. “Ik ben relaxed en ik ben tevreden met de vorm die ik nu te pakken heb”, stelde hij kort. “Ik heb me goed voorbereid en wil graag een rit winnen.” Of de puntentrui een doel is? “Ik zeg al een decennium hetzelfde daarover”, repliceerde hij “Vooraf is het nooit een doel, ik ben er niet mee bezig. De puntentrui komt als je consistent bent in de sprint en in je resultaten. Ik hoop een rit te winnen.”

Met Michael Morkov, laat toegevoegd aan de selectie, heeft hij alvast een sterke lead-out voor zich. “Uiteraard ben ik daar tevreden over”, antwoordde hij nog. “Ik houd er van om met hem te koersen, maar het is niet alleen ‘Morky’, met Bert (Van Lerberghe) en Ballerini krijg ik nog twee andere sterke jongens in steun. Dat geeft vertrouwen.”

Zijn laatste deelname dateert van 2013. Toen won hij vijf ritten. “Het is leuk om terug te zijn. Het is intussen alweer negen jaar geleden dat ik hier was, toen won ik vier of vijf keer geloof ik. Het was een fijne koers. De tijden zijn intussen veranderd, ik hoop me wel opnieuw te amuseren.”

Cavendish won dit seizoen al drie keer, ondanks zijn zware blessure die hij opliep tijdens de Zesdaagse van Gent. “Ook al won ik dit seizoen alweer snel en intussen een paar keer, mensen lijken inderdaad te vergeten dat ik toen een zware blessure opliep en dat het niet gemakkelijk was om terug te keren. Ik werk altijd hard, maar het was lastig. Niets komt vanzelf en ik ben alvast blij dat ik op tijd ben klaar ben voor deze Giro.”

© BELGA

© BELGA